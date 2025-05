CIVITAVECCHIA – Un gesto semplice, ma carico di significato: nasce Liberamente, la prima libreria condivisa installata all’interno del Parco della Resistenza. Un’iniziativa che promuove la cultura, lo scambio di idee e la partecipazione attiva dei più giovani, grazie al lavoro congiunto del Centro di Aggregazione Giovanile di Civitavecchia – gestito dalla cooperativa sociale Alicenova – e dei ragazzi e delle ragazze del PCTO dell’I.I.S. Guglielmo Marconi.

Interamente costruita con materiali di recupero, la libreria è pensata per essere accessibile a tutti e per incentivare il libero scambio di libri: chiunque può prendere o lasciare un volume, contribuendo così alla diffusione della lettura come bene comune.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per il valore educativo e sociale che rappresenta.

«Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nel progetto, agli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile e alla cooperativa Alicenova per aver reso possibile questa bella iniziativa – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – “Liberamente” è molto più di una libreria condivisa: è un simbolo di cultura aperta, sostenibilità e cittadinanza attiva. A tutti i promotori e ai futuri lettori e lettrici, i miei migliori auguri.»