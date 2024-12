CERVETERI - «Nelle aree verdi del territorio seminiamo storie!». Partono oggi gli appuntamenti della biblioteca comunale relativi al progetto "Letture d'estate", letture a bassa voce per famiglie e bambini a cura del gruppo volontari Nati per leggere di Cerveteri. L'appuntamento è alle 18 al parco Martiri delle Foibe ed è rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni. La partecipazione è libera. È consigliato portare un telo per sedersi sull'erba. Per informazioni si può contattare la biblioteca al numero 06 99 43 285

©RIPRODUZIONE RISERVATA