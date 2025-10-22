CIVITAVECCHIA – “Le vite delle donne contano”: è questo il titolo del libro che sarà presentato domani, giovedì 23 ottobre, a Civitavecchia presso il comitato del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

A illustrare l’opera sarà l’autrice Francesca Totolo, giornalista e scrittrice che sta girando l’Italia per portare il volume e i delicati temi che affronta alla conoscenza del grande pubblico. L’introduzione sarà affidata a Emanuela Mari, particolarmente impegnata nelle istituzioni e in politica per i diritti delle donne e in particolare per le vittime di violenza.

Interverrà anche Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, una delle vittime sulle quali “Le vite delle donne contano” si sofferma con particolare attenzione.

L’incontro avrà inizio alle 17 in via delle Azalee 5.