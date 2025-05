ACQUAPENDENTE - Sono in programma per domani le “Olimpiadi della Salute – Vinciamo la gara contro la plastica”.

Un evento promosso da Asl Viterbo, con il patrocinio del comune di Acquapendente e la collaborazione della riserva naturale Monte Rufeno, previsto dal progetto dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione dei danni determinati dalla plastica su persone, animali, piante e ambiente, nell’ambito del Piano aziendale della prevenzione dell’azienda sanitaria. Un gruppo multidisciplinare di professionisti della salute (medici, tecnici della prevenzione, veterinari) del Dipartimento di Prevenzione Asl, coordinato da Annarita Castrucci e Marcello De Rossi, sensibilizzerà gli alunni su come la plastica, e in particolare microplastiche e nanoplastiche, rappresentano un rischio serio per la salute di persone e animali.

All’evento sarà presente anche una delle referenti di Plasticfree onlus, associazione di volontariato molto attiva nell’attività di sensibilizzazione di cittadini e studenti sulla pericolosità della plastica per l’ambiente. La giornata inizia alle ore 8,30, quando il gruppo dei professionisti incontrerà gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente presso i locali della Riserva ad Acquapendente. Alle 10 ci si sposterà presso il parco della Pineta dove agli alunni sarà proposta un’attività con l’arnia didattica, per l’osservazione, in sicurezza, dell’attività delle api, che possono svolgere un ruolo essenziale nel monitoraggio della diffusione delle microplastiche nell’ambiente. A seguire (11), sarà offerta una merenda a base di pane e miele, a cui dalle 11.30 seguirà una passeggiata nel parco durante la quale sarà effettuata una raccolta di plastica e una successiva osservazione al microscopio (12.15). L’impresa Idealservice fornirà guanti e sacchetti per la raccolta. La mattinata si concluderà intorno alle ore 13.00 con la consegna degli attestati.

