CIVITAVECCHIA – Si è svolto questa mattina il sopralluogo presso l’aula Pucci, che sabato 7 marzo ospiterà le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, campionato dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Le semifinali in programma a Civitavecchia riguarderanno le scuole provenienti dal Centro Italia.

Al sopralluogo hanno preso parte la vicesindaca e assessore all’Istruzione Stefania Tinti, insieme a Rino Canfora, coordinatore delle semifinali Centro Italia per le Olimpiadi della Cultura e del Talento, Elettra Antonucci, vicepresidente delle Olimpiadi, e Roberto Cito, responsabile informatica delle Olimpiadi.

Nel corso della visita sono stati verificati spazi e aspetti organizzativi per garantire la migliore accoglienza a studenti, docenti, accompagnatori e organizzatori, in vista di un appuntamento che porterà in città partecipanti da diverse realtà del Paese.

«Per Civitavecchia è una gioia particolare – dichiara la vicesindaca Stefania Tinti – perché le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono nate proprio qui: dopo tanti anni, è bello poter dire che tornano a casa. È un evento che parla ai nostri ragazzi nel modo più giusto: li invita a mettersi in gioco, a far emergere conoscenze e passioni, e a vivere una competizione sana che fa crescere. Come amministrazione siamo felici di accogliere studenti e scuole del Centro Italia e ci stiamo impegnando perché il 7 marzo tutto sia organizzato al meglio».

Da parte dell’organizzazione è stata espressa soddisfazione per il ritorno a Civitavecchia, con l’auspicio che questo appuntamento possa ricostruire un rapporto duraturo con la città.

