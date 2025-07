CIVITAVECCHIA – Una serata che ha sfiorato il sublime, quella che ha chiuso la VI edizione della rassegna “Dal Mito alla Storia”, nell’incomparabile scenario delle Terme di Traiano, dove il tramonto ha acceso d’oro le antiche rovine e la notte le ha trasformate in un teatro sospeso nel tempo. Protagonista assoluto, lo spettacolo “Le divinità delle acque”, nato dalla mente creativa e poliedrica di Gino Saladini in collaborazione con il talentuoso e ispirato Anthony Caruana. Un pubblico numeroso e attento ha seguito con emozione una performance di altissimo livello culturale ed emotivo, un vero e proprio incontro tra epoche, linguaggi, suoni e visioni. Alla serata hanno presenziato per la Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e Gaetano Starace.

Gino Saladini – poliedrico artista, scrittore, regista, medico legale, intellettuale e anima inquieta dell’arte – ha condotto la serata con il suo inconfondibile stile: rigoroso ma avvolgente, ironico ma profondo, capace come pochi di far dialogare il mito con la contemporaneità, il sapere con la meraviglia. Accanto a lui, Anthony Caruana, musicista d’avanguardia e sperimentatore raffinato, ha firmato una colonna sonora originale che ha amplificato le emozioni e le suggestioni dello spettacolo, guidando lo spettatore in un viaggio sonoro che ha evocato correnti sotterranee, ruscelli mitici e profondità marine. Caruana, scrittore e docente di scrittura creativa, ha recitato alcuni monologhi scritti da lui. Fondamentali e preziosi, poi, gli interventi delle due straordinarie studiose Maria Zeno autentico scrigno di sapere classico e archeologico e Roberta Galletta, divulgatrice appassionata e instancabile promotrice della storia e della bellezza di Civitavecchia, che ogni volta sa farla riscoprire e amare. A rendere ancora più incantata la serata, la voce potente e vibrante di Eleonora Bernabei, interprete raffinata capace di donare corpo e anima alle note e le letture in latino e greco antico del filologo Emanuele Seretti, che ha saputo restituire la musicalità originale dei testi come una carezza che accarezza l’anima. A completare l’incanto, le immagini poetiche del video realizzato da Pier Paolo Saladini, capaci di legare il filo tra realtà e mito con uno sguardo d’artista.

Il tutto nella cornice incantata delle Terme di Traiano, che al calar del sole si sono trasformate in un palcoscenico naturale mozzafiato. I giochi di luce tra le antiche mura, il cielo che si tingeva di rosa e viola, la brezza della sera che accarezzava il pubblico: ogni elemento ha contribuito a creare un’atmosfera sospesa e indimenticabile. Come ha sottolineato la brillante e instancabile presidente della Pro Loco di Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi: «Si è conclusa sabato sera la VI edizione della rassegna ‘Dal Mito alla Storia’ con lo spettacolo ‘Le divinità delle acque’. Una serata di alto profilo culturale, magistralmente condotta da Gino Saladini, in un piacevolissimo connubio tra parole e musica». Un plauso sentito va proprio alla Pro Loco di Civitavecchia Aps, alla sua presidente Maria Cristina Ciaffi che, con passione, competenza e amore per il territorio continua a investire nella cultura come strumento di valorizzazione e identità. Grazie ai volontari, ai collaboratori, agli artisti e a tutti coloro che credono nel potere evocativo dell’arte, è stato possibile realizzare una serata così densa di significato e di bellezza. Gino Saladini e Anthony Caruana, insieme, rappresentano una garanzia di qualità, emozione e originalità: ogni loro spettacolo è un viaggio, un'esperienza, un momento di grazia che lascia il segno. Due artisti diversi ma complementari, entrambi capaci di mescolare rigore e passione, profondità e leggerezza, parole e suoni con una maestria rara. Con la promessa di tornare nel 2026 anche con alcune novità con la settima edizione, la rassegna “Dal Mito alla Storia” saluta il suo pubblico, lasciando negli occhi e nel cuore di tutti la memoria di una notte magica, dove le divinità delle acque hanno davvero parlato, cantato, sussurrato il pubblico presente ha ascoltato.