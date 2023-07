LATERA - Arriva alla penultima tappa “Latera Cultura”, la rassegna organizzata dal Comune di Latera mediante il consigliere delegato Luigi Migliaccio.

Sabato scorso è stato ospite del sindaco Francesco Di Biagi, alla sala conferenze di Palazzo Farnese, il cantante Gianni Conte, noto per essere la voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Gianni Conte, napoletano doc, ha ammirato Latera e la Tuscia complimentandosi per la bellezza del territorio e del buon mangiare. Durante la sua ospitata a Latera Gianni Conte ha ripercorso la sua carriera ricordando l’incontro fondamentale con Nino Frassica che gli fece conoscere Renzo Arbore.

Da lì la sua avventura con l’Orchestra Italiana e televisiva. «Fino ad allora - ha detto Gianni Conte – ho lavorato nei piano-bar di tutta Italia. Mi reputo un napoletano verace ed ho sempre cercato di portare la mia napoletanità in ogni posto dove mi sono esibito».

In televisione Gianni Conte è stato chiamato a suonare il pianoforte e cantare nelle principali trasmissioni degli anni Novanta, da ”Caffè italiano” con Elisabetta Gardini a “Grazie mille” di Nino Frassica passando per “Una mattina estate” di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ed “Emozioni Tv” di Arrigo Levi ed Alba Parietti. Un melodico come lui, però, non poteva saltare la madre di tutte le kermesse musicali: il Festival di Sanremo. «Per me è stato un onore poter stare a Sanremo con il maestro della canzone napoletana Roberto Murolo – continua Conte – in cui abbiamo presentato il brano ‘L’Italia è bbella’. Mi ha lasciato il segno questa esperienza del 1993».

Gianni Conte è stato anche autore di canzoni per nomi come Peppino Di Capri, Nino Frassica ed Umberto Bellissimo. Ultimamente Conte ha partecipato in Tv a “The voice senior”, trasmissione di Rai1, nella squadra di Gigi D’Alessio: è un programma della serie di “The voice of Italy”. «Siamo contenti di avere avuto con noi a Latera – ha detto il sindaco Francesco DI Biagi - un numero uno della canzone e musica napoletane. Le presenze di oggi ed i nomi in cartellone confermano la bontà di Latera Cultura e del lavoro svolto dal consigliere Luigi Migliaccio in tanti mesi». La prossima settimana si concluderà “Latera Cultura” con il poeta Fabio D’Amanzio. Sabato si è svolta a Latera anche la Festa del Bivacco medievale co grande seguito di pubblico.