LATERA – È in programma domani e domenica l’evento “Marroni d’inverno”, organizzato a Latera dal comune, Arsial e con il supporto della regione Lazio. Doppio appuntamento per chi vorrà non solo degustare i famosi marroni di Latera, ma anche per chi vorrà approfondire la conoscenza di prodotti e cultura del territorio. Il 6 gennaio, alle 12 in comune, è previsto l’arrivo della Befana, che porterà doni ai bambini. Il 7 gennaio, al Centro polivalente in piazza 4 novembre, con inizio alle 17,30, via alla degustazione di prodotti tipici realizzati con i marroni di Latera, con una lettura scenica dedicata alle tradizioni locali con protagonista Simone Precoma, direttore artistico del teatro San Leonardo di Viterbo, accompagnato dall’allieva Giorgia Gasparini.