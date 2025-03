LADISPOLI - Ha preso il via con un interessante concerto del "Quartetto italiano di clarinetti" la stagione concertista dell'associazione Massimo. La rassegna concertistica, realizzata in sinergia con l'assessorato alla Cultura ha convogliato un folto pubblico al Teatro Vannini per ascoltare l'insolita formazione cameristica che ha proposto un accattivante percorso da Vivaldi e Paganini, fino a toccare il fascino nostalgico di Gardel e Piazzolla. I quattro musicisti del Quartetto: Luciano Cascioli, Luigi Scognamiglio, Davide Pellegri e Iacopo Scandale, con grandi capacità tecniche, hanno raggiunto un’efficace coesione e un notevole equilibrio sonoro, con un timbro e un fraseggio elegante, preciso, che ha messo in mostra una pregevole ampiezza di sfumature dinamiche. Prossimo appuntamento, sempre al Teatro Marco Vannini domani alle 18,30. Sulla scia della Festa della Donna, “VIOLINI in ROSA”, da Bach a Beethoven, da Debussy ad Ysaye, fino all’omaggio a due grandi donne compositrici, Clara Schumann e Lilì Boulanger.

©RIPRODUZIONE RISERVATA