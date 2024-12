LADISPOLI - «La musica è lo strumento migliore per consentire a bambini e ragazzi con disabilità anche gravi di integrarsi e di avere il giusto approccio con gli strumenti musicali». Così l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli, ha commentato la partecipazione dell’Associazione Euterpe APS, riconosciuta per il suo impegno nella ricerca e promozione della musicoterapia, all’ottava Conferenza Internazionale sulla Neurologia e i Disturbi Cerebrali che si terrà a Tokyo dal 21 al 22 ottobre 2024. «L’amministrazione Grando – ha sottolineato Fargnoli – si è dimostrata sempre estremamente sensibile alla promozione dell’inclusione sociale. La musicoterapia con il Metodo Euterpe ha reso possibile il consolidamento e la diffusione di pratiche innovative, rafforzando così i legami tra ricerca scientifica e benessere sociale». Il congresso, incentrato sul tema “Esplorare le frontiere in neurologia: dalla ricerca alla riabilitazione”, rappresenta un’importante occasione per lo scambio di avanzamenti scientifici e metodologici nel campo della neurologia, con un focus su disturbi cerebrali, neuropsichiatria, Alzheimer, depressione e riabilitazione neurologica. Tra i relatori di rilievo, i ricercatori dell’Associazione Euterpe APS, il maestro dott. Tommaso Liuzzi e la M° Fiammetta D’Arienzo, presenteranno i risultati del loro recente studio pubblicato nella prestigiosa rivista scientifica Frontiers in Neurology (doi: 10.3389/fneur.2024.1388712). La ricerca evidenzia l'efficacia del Metodo Euterpe nel contesto riabilitativo, mostrando benefici significativi su parametri fondamentali dello sviluppo del bambino, quali la regolazione del sonno, la gestione delle emozioni e il miglioramento della qualità della vita familiare.

