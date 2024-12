BASSANO IN TEVERINA – «Le mie più sincere congratulazioni all’artista e scultrice Lucilla Catania, nostra concittadina bassanese, che da sabato 11 maggio sarà a Taranto con la mostra “Sculture in campo/Progetti e opere” da lei curata. L’esposizione tarantina vanta patrocini di altissima caratura, come quelli del comune di Taranto e della regione Puglia, che certificano la definitiva affermazione artistica a livello nazionale di Lucilla Catania». Così il sindaco Alessandro Romoli.

Alla mostra, che avrà luogo nello spazio museale del Crac Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea), della Fondazione Rocco Spani Onlus, sarà possibile ammirare una collezione di ventidue opere, tra studi preparatori e libere elaborazioni grafiche contemporanee o seguenti alle installazioni realizzate per il parco “Sculture in Campo” di Bassano in Teverina.

«A realizzarle, sono stati altrettanti 22 artisti italiani di fama internazionale che Lucilla Catania è riuscita ad attirare a Bassano in Teverina», spiega Romoli. «La mostra di Taranto - aggiunge il sindaco di Bassano in Teverina - è dunque l’ennesimo traguardo raggiunto da Lucilla Catania che, negli ultimi anni, ha portato cultura, arte e fermento non solo a Bassano in Teverina ma in tutta la Tuscia. Non solo. Con il progetto “Sculture in Campo”, Lucilla Catania è diventata una vera e propria ambasciatrice di Bassano in Teverina all’interno del mondo dell’arte italiana e internazionale. Se Bassano in Teverina cresce è infatti anche grazie a chi, come Lucilla Catania, si impegna ogni giorno per far crescere il paese dal punto di vista culturale, artistico e turistico», conclude il sindaco Romoli.

