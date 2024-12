LADISPOLI - L'associazione culturale "Progetti" dona 50 cofanetti dei tre volumi "Ladispoli - Un lungo viaggio nel tempo" all'amministrazione comunale, che a sua volta le distribuirà alle istituzioni scolastiche e sociali del territorio. Il "passaggio di consegne" è in programma per questo pomeriggio alle 16.30 al centro di arte e cultura sulla Settevene Palo. «La raccolta dei tre volumi rappresenta il coronamento di 9 anni di studio e di ricerca operato dagli autori, sotto la supervisione dell’editore Enzo Colamartini, della sua famiglia e della sua Casa Editrice», spiegano dall'associazione. «Tre libri che attraverso angolature diverse spiegano l’evolversi del territorio, oggi comune di Ladispoli, dalla preistoria ai tempi attuali e che portano come sottotitolo “Il territorio e il mondo intorno”, “Identità e Cultura” e “Tremila anni tra storia e immagini”».

