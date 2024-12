Il museo Colle del duomo organizza un laboratorio creativo per bambini tra i 6 e i 12 anni nel pomeriggio di sabato 9 dicembre alle 16. In occasione del ponte dell’Immacolata sarà possibile per le famiglie e per i loro bambini vivere la magia dell’avvento in un pomeriggio di divertimento in cui potranno realizzare biglietti d’auguri natalizi e decorazioni per il Natale. Il laboratorio si svolgerà all’interno della sala didattica del museo e prevede una durata di 1h e 30 minuti circa.

Il costo per partecipare all’iniziativa è di 5 euro a bambino. È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore; per gli adulti il ticket d’ingresso è di 3 euro se non residenti, gratuito se residenti nel comune di Viterbo, 10 euro se decidono di acquistare il ticket completo per il polo monumentale Colle del Duomo che consente l’accesso al Palazzo Papale, alla cattedrale San Lorenzo, alla sagrestia nascosta della cattedrale e al museo Colle del duomo.

È obbligatoria la prenotazione. È possibile prenotarsi entro le 18 del giorno 6 dicembre 2023 compilando il form online su archeoares.it oppure ai seguenti contatti: didattica@archeoares.com – tel. 328 459 6238. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’evento non avrà luogo.