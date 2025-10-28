ACQUAPENDENTE - Dopo l'importante anteprima con Nicola Piovani che ha aperto ufficialmente la stagione 2025-26 e gli appuntamenti della rassegna "Altro Teatro" andati in scena in ottobre, prende il via il cartellone del Teatro Boni di Acquapendente, con l'ormai consolidata direzione artistica di Sandro Nardi.

Domenica 2 novembre alle ore 17.30 va in scena "Bellezza Orsini. La costruzione di una strega" con Maria Cristina Gionta e Luca Negroni, per la drammaturgia e la regia di Silvio Giordani. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Michele Di Sivo. Musiche dal vivo di Emilio Ottaviani.

Nel 1528 Bellezza Orsini, figlia naturale di Pietro Angelo e serva degli Orsini, feudatari di Monterotondo, fu accusata di stregoneria in seguito alla fama pubblica sui suoi malefici con le erbe. Processata e torturata nella rocca di Fiano Romano, finì per cedere alle accuse passando da una decisa difesa dei suoi comportamenti alla descrizione del sabba col diavolo attorno all’albero di noce di Benevento. Alla condannata viene applicata la tortura riservata agli uomini, senza le attenuazioni usuali per le donne, in quanto strega. Al settimo tratto di corda Bellezza crolla a terra e confessa di essere strega, di aver insegnato la “stregoneria” e di aver ammalato e guarito per denaro. L’evento ha un epilogo tragico. Il notaio stesso che trascrive il verbale, la ritrova riversa a terra moribonda. Sgozzatasi con un chiodo alla gola, pronunciò che, tentata dal diavolo, si era uccisa per scomparire dal mondo.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente in piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it - 0763.733174 - 334.1615504 (si può prenotare anche via WhatsApp).

©RIPRODUZIONE RISERVATA