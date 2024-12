Vittoria Tassoni*

Il liquore al cioccolato di Porzia è un delizioso digestivo che, fin dal primo assaggio, ti conquisterà per la sua consistenza vellutata ed il gusto avvolgente di cioccolato. Si conserva in frigorifero dove si mantiene per mesi e può essere utilizzato anche per arricchire altri dolci ma, se vuoi veramente godere del suo sapore, devi gustarlo freddo e sorseggiarlo a fine pasto, accompagnandolo con biscotti, cioccolato fondente oppure con dei dolcetti natalizi.

Realizzarlo a casa poi è molto semplice, si prepara velocemente e puoi permetterti, con un dosaggio differente di zucchero e cacao, di personalizzare sia l'intensità che la dolcezza. Inoltre è ottimo anche come topping per il gelato, perché lo rende ancora più goloso e può essere un’idea originale anche per un regalo di Natale, basta imbottigliarlo in un contenitore elegante, decorarlo con un nastro ed un’etichetta personalizzata ed il successo è assicurato!

Ho chiamato questa ricetta il liquore di Porzia perché è lei, Porzia Losacco Boccasino, che me lo ha fatto assaggiare per la prima volta e che poi mi ha voluto donare questa ricetta. Volerla condividere è il mio omaggio ad un’insegnante di cucina, che considero una mia amica e soprattutto una mia mentore per l’attività di chef che ho intrapreso: una persona splendida con cui ho condiviso tanti momenti indimenticabili e che più volte ha voluto condividere con me il suo sapere.

Ricetta:

Ingredienti:

• 500 g di latte parzialmente scremato a lunga conservazione

• 75 g di cacao amaro in polvere

• 500 g di zucchero

• 100 g di alcool

Procedimento

1. In un tegame setaccia insieme lo zucchero ed il cacao amaro in modo da eliminare eventuali grumi.

2. Aggiungi il latte a filo, mescolando continuamente per ottenere un composto omogeneo.

3. Metti il tutto su un fuoco moderato e fallo cuocere per circa 15-20 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il composto non si sarà ben amalgamato.

4. Una volta ottenuto il risultato, spegni il fuoco e lascia raffreddare completamente.

5. Quando sarà diventato freddo, incorpora l’alcool e mescola per bene.

6. Filtra il composto con un setaccio fine per eliminare eventuali residui solidi.

7. Trasferisci il liquore ottenuto in una bottiglia pulita e asciutta.

Consigli

• La quantità di alcool si può regolare in base ai tuoi gusti personali, variandola da 70 a 150 gr.

• Conserva la bottiglia in frigo, ricordando di agitarla bene prima di ogni utilizzo.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food

