Le bevande a base di frutta che io amo!!! Sono bevande che spesso vengono consumate con l'obiettivo di aiutare il corpo e migliorare la salute generale.

Sono un valido aiuto contro il caldo estivo e apportano vitamine e sali minerali.

L’importante è ricordare che non devono sostituire i pasti perchè da sole non costituiscono una soluzione magica per migliorare la linea. Una dieta equilibrata - ricca di frutta, verdura, proteine magre e carboidrati integrali -, e un adeguato apporto di acqua sono fondamentali per mantenere il benessere generale. Prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta, è infatti sempre consigliabile consultare un professionista della salute o un dietologo.

I nutrizionisti raccomandano di variare anche i colori della frutta; al colore dell’ingrediente si associano sempre dei composti bioattivi diversi: c’è la frutta che contiene antocianine (uva nera, melanzane, mirtilli), quella ricca di flavonodi, carotenoidi e vitamina C (meloni, albicocche, pesche, peperoni). Gli estratti o succhi o anche le acque aromatizzate sono un toccasana per il nostro organismo, e gli scarti dell’estrattore? Io non butto nulla, si possono essiccare e si utilizzano per decorare i piatti, oppure si aggiungono alla farina per colorare un impasto o in un risotto per dare sapore.

Ecco alcune ricette più comuni:

Melone, cetriolo e sedano

Ingredienti:

•1/2 melone maturo

•1 cetriolo

Puoi utilizzare la frutta che vuoi

Procedimento:

1.Taglia a cubetti il melone e il cetriolo.

2.Inserisci gli ingredienti nell'estrattore e aziona la macchina.

3.Versa il succo in un bicchiere, aggiungi del ghiaccio e decora a piacere, puoi anche aggiungere delle foglioline di menta o salvia ananas o come nel mio caso delle fettine sottili di cetriolo.

Questa bevanda è un'ottima soluzione per gli amanti dei frutti estivi. Inoltre, aggiungere la menta darà un tono di freschezza ed è perfetto per le giornate più calde.

Puoi anche farle con:

Cetriolo e lattuga

•1 cetriolo

•1 limone

•4 foglie di lattuga

Se ti piace puoi aggiungere anche un pezzetto di zenzero.

Albicocche e carote

•2/3 albicocche

•2 carote

•2 foglie di lattuga

•1 cetriolo

Molto utile per favorire l’abbronzatura.

