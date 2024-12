GALLESE - Il 29 giugno, festa dei SS. Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, la pPo loco di Gallese ha partecipato all’11esima edizione dell’infiorata storica di Roma nonché quarta edizione dell’infiorata delle pro loco di Italia, abbellendo, come altre pro loco di tutta Italia, via della Conciliazione e piazza Pio XII. In sintonia con le indicazioni del Papa in vista del Giubileo alle porte, «il tema proposto era “La preghiera” e il titolo della nostra opera era “La preghiera di San Famiano continua nella nostra comunità di Gallese”», spiegano dalla Pro loco. La grande “Sinfonia di preghiera” auspicata dal Papa, è stata messa in pratica dalla comunità di Gallese in nome del suo patrono, San Famiano; infatti la spontanea e generosa partecipazione di tanti volontari, gli stessi che in occasione del Corpus Domini abbelliscono le vie del centro storico al passaggio dell’Eucaristia, ha permesso di giungere ad ottimi risultati. «La grande partecipazione di questi volontari, che hanno affiancato la Pro loco, ci ha fatto vivere un momento di grande coesione, in cui ognuno ha potuto mettere a disposizione i loro talenti. Fattiva è stata anche l’adesione al progetto e la collaborazione dell’amministrazione comunale e della parrocchia. Inoltre sabato mattina hanno partecipato alla manifestazione anche i Musici di Gallese con una loro esibizione». L’immagine di San Famiano (Colonia 1090 – Gallese 1150), in preghiera davanti al Santuario che è nato e cresciuto sulla sua tomba, continua ad interpellarci sul mandato che noi Gallesini abbiamo da Lui ricevuto di prendere dalla preghiera l’impulso alla fattiva partecipazione ai bisogni di tutti. Dal punto di vista tecnico abbiamo riprodotto l’immagine scelta, che è stata pensata e creata da Marco Stornelli, colorando il sale da cucina utilizzato insieme a piante spontanee e fiori, riuscendo ad ottenere sull’immagine luci, ombre e sfumature necessarie. Interessante è stata venerdì 28 giugno la presentazione, da parte del ministero della Cultura in collaborazione con Anci, pro loco e altri istituti, della Rete nazionale delle infiorate e delle composizioni di arti effimere.

