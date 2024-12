SANTA MARINELLA - La Groot Band infiamma la Perla del Tirreno. Meraviglioso e travolgente concerto sabato sera alla Caccia Riserva a opera dei cinque fantastici ed eccezionali polistrumentisti della Groot Band: Paolo Bernardini (basso e percussioni), Francesco Ceccarelli (mandolino e mandola), Mauro Crisostomi (whistle, armonica, wistle), Giuseppe Fortunato (chitarre e didgeridoo) e Giuseppe Frignani (whistle, flauto e voce).

I musicisti sono riusciti con la loro musica a trascinare e coinvolgere il pubblico che dalla platea ha interagito con i protagonisti della serata, ballando e tenendo il ritmo con le mani. Il professor Francesco Ceccarelli tra una canzone e l'altra ha spiegato gli strumenti e ha presentato via via i musicisti: tutti di una bravura unica. Tanti gli applausi del pubblico che la Groot Band per accontentare tutti ha proposto alla fine tre fuori programma. Perfettamente riuscita la serata con grande soddisfazione dell’assessore alla Cultura, Gino Vinaccia. «Abbiamo scelto di realizzare eventi non solo concentrati in un punto ma dislocati in varie location per permettere a tutti di poter godere dei vari spettacoli», ha commentato il sindaco Tidei. «Che emozione sabato sera - spiega Jacopo Ceccarelli della Mad Music Love - abbiamo registrato il pienone per l’esibizione dei Groot, il gruppo di musica celtica di mio padre e dei suoi 4 amici santamarinellesi doc. È stata un’emozione incredibile per me che sono così legato a Santa Marinella e che da anni li ascolto tutti i mercoledì, quando si riuniscono per suonare in taverna e per mangiare un bel po’. Spiegando la storia di ogni canzone mio padre ha accompagnato il pubblico in un viaggio nella cultura celtica, spaziando dal Portogallo alla Scozia, dall’antichità alla contemporaneità e soprattutto proponendo una grande gamma di strumenti particolari, suonati con perizia da lui e dai suoi amici e compagni di viaggio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA