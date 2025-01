CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con grande successo la tournée della Roma City Ballet Company, impegnata nel celebre balletto "Lo Schiaccianoci" nella versione del maestro Luciano Mattia Cannito. La produzione, firmata dalla Fabrizio Di Fiore Entertainment, ha visto nel cast la promettente Irene Marcelli, giovane talento di Civitavecchia (in basso a sinistra). A soli 19 anni, Irene ha intrapreso un importante percorso di crescita, iniziando gli studi di danza in città per poi proseguirli all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Attualmente, è allieva dell'Accademia Art Village sotto la guida del maestro Cannito, che l'ha selezionata per questa importante produzione. La tournée, partita da Lecce e passata per Avellino, Torino e Roma, ha rappresentato per Irene la prima esperienza di rilievo in una produzione di alto livello. Un traguardo che segna un passo significativo nella sua carriera, permettendole di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale. Grande soddisfazione per la giovane ballerina che, con entusiasmo, ha affrontato ogni tappa del tour, imparando e crescendo artisticamente accanto a professionisti del settore.

