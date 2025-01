La vecchina con le scarpe rotte grande protagonista degli eventi viterbesi delle prossime ore. Sempre di grande effetto e molto atteso l’appuntamento con la Befana 115 dei vigili del fuoco che lunedì 6 gennaio scenderà dai tetti. L’evento, nato dalla collaborazione tra il comando provinciale dei vigili del fuoco, l’associazione nazionale vigili del fuoco e il Comune di Viterbo, quest’anno è ricco di tante novità: dalla location alla durata dell’evento. L’assessora alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi ha illustrato il programma della manifestazione. Quest’anno il luogo scelto per la discesa è piazza della Rocca, che sarà scenario di una grande festa che inizierà alle 15.30 e proseguirà fino alle 19.30. Un evento dunque di più ampio respiro rispetto alle precedenti edizioni. «Inizio alle 15.30 con l’esibizione e l’intrattenimento della cartoon band “I Cavalli a dondolo”, poi danze caraibiche con la scuola di danza “Toda una vida” e l’esibizione dei piccoli grandi talenti locali preparati dalla cantante Laura Leo che sarà anche la conduttrice dell’intero evento e che porterà sul palco anche Davide Londero, finalista della trasmissione televisiva “Io canto generation”». E in attesa della discesa della Befana, prevista attorno alle 18, tanta animazione in piazza con Babbo Natale, i clown di corsia Goji vip, le befane che distribuiranno caramelle, zucchero filato e le calzette ai bambini presenti. E potrebbe esserci una esibizione a sorpresa del vicesindaco Alfonso Antoniozzi. E una sorpresa sarà anche il punto preciso da cui la Befana 115 calerà dall’alto. Francesco Marchi, funzionario dei vigili del fuoco, non lo ha voluto svelare. Ha preferito spiegare invece le modalità tecniche della discesa. «Portiamo in piazza le tecniche Saf (nucleo speleo alpinistico fluviale utilizzate per il soccorso in zone impervie. Con un sistema di funi e carrucole realizzeremo delle teleferiche per consentire la discesa in sicurezza». Qualche elemento in più è stato fornito da Ennio Martielli, coordinatore degli specialisti Saf, il quale ha aggiunto che «la Befana transiterà da un punto all’altro della piazza prima della discesa». E Antonio Pascucci, presidente associazione nazionale Corpo vigili fuoco, ha tenuto a ringraziare l’azienda di Nepi a caratura internazionale Great Length, la cui sponsorizzazione «ha permesso all’iniziativa di fare un salto di qualità. Questa edizione sarà superlativa» ha affermato. L’assessora Scardozzi ha inoltre annunciato il concorso fotografico per immortalare la discesa della Befana 115. «La foto migliore sarà selezionata per la locandina ufficiale dell’edizione 2026 dell’iniziativa». Lo svolgimento dell’evento in piazza della Rocca prevede una serie di modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e interdizione al traffico. In particolare, come spiegato dal comandante della polizia locale Mauro Vinciotti, a fronte dei recenti tragici fatti accaduti in Germania e a New Orleans «sono stati assunti e rafforzati dei provvedimenti anche per garantire la sicurezza». La porzione di piazza della Rocca che sarà isolata e interdetta alla circolazione è quella verso Porta Fiorentina, a partire dall'altezza del museo etrusco e di via Granatieri di Sardegna. Il transito sarà consentito verso piazza San Faustino esclusivamente per i residenti.