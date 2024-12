CIVITAVECCHIA – Appuntamento questa sera al porto storico di Civitavecchia con la tappa del Premio Campiello, per la terza volta ospitato in città grazie alla sinergia con Confindustria Veneto e la Fondazione Campiello, in collaborazione con l’Autorità Portuale di Civitavecchia, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

A condurre la serata, con inizio alle 20 nel suggestivo scenario della Fontana del Vanvitelli, sarà Gino Saladini, che dialogherà con i cinque finalisti del premio letterario. Si tratta di Antonio Franchini con "Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi Editore), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza) ed Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie).

L’evento ha il supporto delle aziende associate della sede di Unindustria Civitavecchia e il partenariato di alcune importanti realtà nazionali. All’organizzazione della serata hanno contribuito anche alcune realtà culturali della città, come l’Associazione Book Faces, la Pro Loco di Civitavecchia, la Fidapa Civitavecchia e come volontari tanti studenti delle scuole superiori cittadine insieme ai loro docenti.