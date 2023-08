CIVITAVECCHIA – Sarà la suggestiva cornice di Porta Livorno a fare da cornice, il 29 agosto prossimo a partire dalle 21,30, alla serata dedicata alla bellezza. Civitavecchia infatti torna ad ospitare le selezioni dell’84° concorso nazionale Miss Italia, attraverso la tappa di Miss Roma. Saranno 20 le concorrenti in gara, tra cui anche la 22enne civitavecchiese Ludovica Mancarella; le ragazze sono state protagoniste questa mattina di uno shooting alla Marina, davanti agli sguardi incuriositi di cittadini e turisti.

«Un grande onore e un grande piacere ospitare questa kermesse – ha sottolineato il vicesindaco Manuel Magliani – sarà sicuramente una serata di grande spettacolo, anche con il contributo degli artisti e degli stilisti che vi parteciperanno, come Franco Ciambella, che è un vanto di Civitavecchia».

È stato proprio lo stilista cittadino a rivolgersi direttamente alle ragazze, spronandole e lanciando loro un messaggio importante sulla bellezza: «Costruitevi coerentemente a quello che siete. Oggi vince la verità, c’è posto per tutti. Ognuna di voi è bella nella sua unicità - ha concluso - il lavoro deve essere prima interiore». Ciambella porterà a Porta Livorno alcune sue creazioni e insieme all’altra stilista presente, Sabrina Persechino, siederà anche in giuria. Con loro, tra gli altri, anche la civitavecchiese Lara Basso, Miss Roma 2001 e quarta alla finale.

«Il legame di Miss Roma con Civitavecchia risale al 2005, quindi dopo 18 anni abbiamo un rapporto ormai maggiorenne – hanno raccontato Mario Gori, organizzatore e regista dell’evento e Margherita Praticò, presentatrice ed organizzatrice dell’evento – ringraziamo il sindaco Tedesco, l’assessore al turismo Simona Galizia e gli uffici per il grande lavoro svolto».

«Unire la bellezza di queste ragazze e lo spirito del concorso - ha sottolineato l’assessore Francesco Serpa - alle nostre bellezze, del porto storico e di Porta Livorno, è davvero suggestivo: ci sono tutti i presupposti per una serata di qualità». Ospiti d’onore della serata Miss Italia 2022 Lavinia Abate, Miss Italia 2020 Martina Sambucini e la patron del concorso Patrizia Mirigliani. La giuria sarà prettamente tecnica e composta da varie professionalità della moda, dello spettacolo, del make-up. Previste inoltre due esibizioni di danza con i “Bro Safari Crew”, formazione del Centro Artistico Balletto di Tolfa diretto da Marilena Ravaioli.

Le 20 concorrenti che prenderanno parte a Miss Roma sono Isabella Alessi, Marta Antonucci, Eleonora Astemio, Chiara Avanzi, Nicole Boccanera, Sara Bumbaca, Ginevra Carta, Dafne Catena, Beatrice Ciani, Giulia Gerardi, Ludovica Mancarella, Mariapia Marino, Eleonora Mascaro, Federica Mora, Denise Natalizia, Angelica Occhigrossi, Camilla Ortenzi, Erica Piticco, Giulia Presciutti, Giulia Toschi. Le 20 concorrenti si esibiranno in diverse coreografie moda, con gli abiti che richiamano il tricolore e con i capi di alta moda dei due stilisti. Non ci sarà la tradizionale uscita in body da gara, sostituita da calzoncino corto e camicetta bianca. Le ragazze avranno un minuto a disposizione per presentarsi alla giuria. La vincitrice del titolo di Miss Roma 2023 accederà alle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia. Solo 40 di esse, però, due per ogni regione, accederà alla finalissima nazionale, ovvero le 20 titolate con la fascia della regione e altrettante scelte direttamente dalla giuria.