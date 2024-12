TOLFA - A Santa Severa Nord stasera si rivivrà l'antica tradizione della Pastorella. Nelle strade della frazione di Tolfa passeranno i musicanti della Banda "Giuseppe Verdi", diretti dalla sindaca Stefania Bentivoglio, che con la loro musica allieteranno tutti i residenti: grandi e piccini. Come ogni anno verranno proposti i brani del repertorio natalizio e le meravigliose note della banda sapranno emozionare e coinvolgere. L'evento, fortemente voluto dall'assessore e delegato della frazione di Santa Severa nord, Mauro Folli, rientra nel calendario degli eventi natalizi promossi dal comune di Tolfa in collaborazione con alcune associazioni e con la banda Giuseppe Verdi presieduta da Erika Podestà. La banda partirà alle 21.30 e girerà per la frazione. «Di anno in anno - spiega l'assessore Mauro Folli - si rinnova questa bella tradizione e stasera si respirare aria di festa e di comunità».

