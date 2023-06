LADISPOLI – Jekyll e Hyde il capolavoro di Stevenson arriva a Ladispoli allo Spazio Agorà per la regia di Luca Guerini.

La piece realizzata dalla realtà teatrale Skenexodia chiude la stagione teatrale del locale di viale Nevada 5 prima di essere presentata nuovamente a Milano nell’ambito del cartellone estivo della nota Fabbrica a Vapore.

Appuntamento questa sera alle 21.

L’originalità di questo adattamento curato dallo stesso regista è quella di aver pensato il racconto gotico come un romanzo al femminile e quindi le protagoniste sulla scena con le due attrici Cinzia Damassa e Carla Lama.

“Con questa chiave di lettura – racconta Guerini – si riescono ad assaporare nuove sfumature della vicenda che spesso viene letta in maniera stereotipata o come un’esaltazione della scienza e degli obiettivi irrealizzabili del secolo in cui è stata scritta. Al contrario ritengo che sia un profondo studio psicologico dell’uomo e delle sue contraddizioni che Cinzia e Carla hanno ben rappresentato sul palcoscenico”.

L’allestimento è stato protagonista della stagione invernale di Skenexodia avendo realizzato repliche importanti a Milano, Roma, Bologna, Orvieto, Pescara, Jesi, Brescia, Tolfa…

Il prossimo appuntamento “locale” con le produzioni del regista civitavecchiese Luca Guerini sarà il debutto della sua 109esima regia: “Calpestare le orme del segugio – Eracle, il dio salvatore” che si svolgerà il prossimo 17 giugno nella suggestiva Necropoli de La Scaglia.