CIVITAVECCHIA – Hanno talento, energia e una passione travolgente. Sono i Baby Dreamers, ventisei piccoli ballerini e ballerine tra i 5 e i 13 anni della Sweet Faces Hip Hop School di Civitavecchia, che hanno conquistato pubblico e giudici di Italia’s Got Talent, in onda su Disney+. Dopo aver superato selezioni e semifinali, ora si preparano al gran finale, in programma domani, giovedì 31 ottobre, in diretta dalle 21.15.

Sotto la guida di Emanuela Cecconello e Antonio José Carrasco, i giovani danzatori hanno portato sul palco uno spettacolo fatto di ritmo, sincronia e cuore. Il risultato? Una performance che ha lasciato il segno e che adesso punta al titolo.

Prima della partenza, il sindaco Marco Piendibene ha voluto incontrarli e incoraggiarli: «Giovani talenti civitavecchiesi che si preparano a vivere una straordinaria avventura: la finale di Italia’s Got Talent! Allenati con passione e professionalità da Emanuela Cecconello e Josè Antonio Carrasco, questi ragazzi rappresentano al meglio l’energia, la creatività e la determinazione della nostra città. A loro e a tutta la scuola vanno i miei complimenti e i migliori auguri per questa bellissima sfida: comunque vada, avete già reso orgogliosa Civitavecchia. Vi invito tutti a sostenere i Baby Dreamers durante la finale, votando per loro attraverso il televoto: facciamo sentire la nostra vicinanza e il nostro entusiasmo a questi straordinari giovani artisti civitavecchiesi».

Domani sera gli occhi di Civitavecchia saranno puntati su di loro. Per votare basta scaricare l’App.