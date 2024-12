CIVITAVECCHIA – Si svolgerà a Civitavecchia dal 2 al 6 ottobre 2024 la XIII edizione dell’International Tour Film Festival , festival cinematografico che quest’anno avrà come madrina d’eccezione l’attrice di fama internazionale, celebre anche oltreoceano, Antonella Salvucci .

Un Festival diffuso che vedrà protagoniste diverse sedi cittadine, dal Cinema Royal al Cineteatro Buonarroti , dal Teatro Verdi Fondazione Ca.Ri.Civ . al Teatro Comunale Traiano , dall’ Hotel de La Ville all’ Associazione Archeologica Centumcellae .

Il Festival, sotto la puntuale direzione del Presidente Piero Pacchiarotti e del Direttore Artistico Antonio Flamini , come già negli anni precedenti, presenterà opere internazionali tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi in concorso, divisi in cinque sezioni: Animazione, Fiction, Lungometraggi, Turismo, Documentari.

La manifestazione, anche quest’anno, è arricchita da un programma giornaliero variegato, quindi non solo proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso, ma anche workshop, incontri dedicati ai ragazzi e agli studenti, mostre, presentazioni di libri, reading, performance teatrali ed incontri.

La serata inaugurale del 2 ottobre inizierà alle ore 20.00 con il Red Carpet di rito al Cinema Royal alla presenza della madrina Antonella Salvucci , delle Autorità, dei numerosi ospiti e della stampa, per proseguire con la proiezione, in anteprima nazionale, del film “Tutto in… 72 ore” regia di Luciano Luminelli , che sarà presente in sala con parte del cast: Kaspar Capparoni, Corinne Clery, Sebastiano Somma, Debora Caprioglio, Blas Roca Rey, Jonis Bascir e Noemi Guidi (co-sceneggiatrice).

Un lungometraggio che si divide tra Roma e Treviso, come le vite dei due protagonisti: nella Capitale dove Giorgio ( Kaspar Capparoni ), istruttore di pilates con due palestre, formalmente avviate, vive con la sua famiglia composta da Claudia ( Debora Caprioglio ) moglie farmacista, Marco ( Giuseppe Klaebish ) figlio, avvocato in erba, Ludovica ( Magdalena Lucca ) figlia adolescente e una suocera Maria Pia ( Corinne Clery ) simpatica e concreta. Una famiglia con una vita apparentemente tranquilla che scorre su binari presunti di regolarità, rispetto ed etica.

