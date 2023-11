SUTRI - Al via oggi l'International Street Food: fino a domenica prossima i migliori chef si riverseranno nel paesino viterbese dove, a farla da padrone, saranno, birre artigianali, golose pietanze e tipici dolci nazionali e internazionali.

International Street Food è un laboratorio a cielo aperto che si stanzia in piazza Bamberg e lungo le vie di Sutri. Chioschi e furgoni con le migliori proposte degli chef di cibo di strada, trasporteranno i turisti nelle più belle città europee e regioni italiane. L’evento, uno dei più conosciuti dedicati al cibo di tutta la penisola, racchiude in un’unica città i più gustosi sapori del mondo, per permettere a chiunque di fare un viaggio intercontinentale in pochissimi passi.

Sono tantissimi gli chef che vengono coinvolti in questa edizione dell’International Street Food. Provengono da ogni angolo d’Italia e d’Europa e con l’occasione si presentano nella piazza della città con il loro furgone, per proporre e preparare sul momento le tante gustosità che realizzano ogni giorno nei loro laboratori.

Ed è davvero squisito quello che esce fuori da questi laboratori su ruote, soprattutto i panini, che sono i veri protagonisti del festival.

Tra questi ce ne sono alcuni alla carbonara e al polpo arrostito che sono veramente la fine del mondo. Per non parlare poi delle bombette pugliesi, dei tacos e della paella. Sono tutti qualcosa d’incredibile.

L'ingresso è gratuito e gli appuntamenti sono dalle ore 12 alla mezzanotte.

