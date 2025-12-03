CAPRANICA - È stato inaugurato il Villaggio di Natale in miniatura, diventato un appuntamento tradizionale delle festività natalizie.

Il Villaggio si trova in via Valle Santi 3, e rimarrà aperto fino al 6 gennaio 2026, nei giorni di sabato e domenica con orario 10-12 e 16-19. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato il vescovo emerito Lino Fumagalli, il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, i sindaci di Capranica, Vetralla, Castel Sant’Elia, Graffignano, Vejano, Sutri, Bassano Romano, Montalto di Castro, Tessennano, Latera, Barbarano Romano. Il villaggio in miniatura è un mondo incantato, che attira grandi e piccini, composto da vari quadri creati con materiali prodotti dalla ditta Lemax. L'inaugurazione è stata allietata dalla musica di uno zampognaro.

Il vescovo emerito Lino Fumagalli ha benedetto il Villaggio e i partecipanti e ha sottolineato l’importanza del Natale, delle tradizioni cristiane e della famiglia che è l’asse portante della nostra società.

Il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, ha elogiato l’impegno di Virgili e dei suoi collaboratori e la sensibilità che essi hanno verso lo spirito del Natale. Il Sindaco di Capranica, ha sottolineato la passione e l’impegno di Virgili e dei suoi amici e ha definito una meraviglia l’allestimento di quest’anno. «Provo una grande gioia per questa tredicesima edizione del Villaggio di Natale in miniatura– ha detto il consigliere comunale Francesco Virgili – ringrazio il vescovo, il presidente della Provincia, i Sindaci del territorio. Un grazie particolare agli amici del gruppo Per Migliorare Capranica e chi mi ha sostenuto in questa impresa.

Quest’anno il Villaggio ha un significato più profondo, perché lo dedico alla mia cara mamma, Lucia, scomparsa alcuni giorni addietro e che voglio ricordare per la sua forza. Il Villaggio – ha concluso Virgili – è il simbolo della nostra comunità che si stringe attorno ai valori del Natale, nel nome della pace e della fratellanza tra i popoli».

