CIVITAVECCHIA – Sabato scorso si è tenuta la presentazione, in anteprima, del nuovo romanzo di Anthony Caruana, intitolato “Passaggi”. L'evento ha visto una partecipazione calorosa, come ha raccontato lo stesso autore: «La presentazione è andata molto bene, si è creata una bella atmosfera e in tanti hanno deciso di acquistare anche il libro». Il volume sarà disponibile sugli scaffali a partire dal 10 ottobre, un momento carico di emozione per Caruana nonostante non si tratti certo del primo “rodeo”: «L’emozione – spiega - è sempre la stessa perché lasci un qualcosa di tuo per darlo agli altri. L’obiettivo è ovviamente quello di raggiungere più persone possibili e, se si riesce, fa chiaramente piacere». “Passaggi” è un romanzo di formazione che racconta la crescita del protagonista Giacomo, accompagnandolo attraverso le fasi cruciali della vita: bambino, adolescente, giovane e infine adulto. Uno degli aspetti centrali del libro è il conflitto interiore che Giacomo vive e che si intreccia con il suo rapporto complicato col padre, una figura che ama ma al tempo stesso teme. «Il libro tocca un processo universale - spiega Caruana -, quello in cui da bambini idealizziamo i nostri genitori come supereroi, ma crescendo ci rendiamo conto che sono persone comuni, con i loro limiti. Questo ribaltamento di prospettiva avviene quando Giacomo, diventato padre a sua volta, si trova ad affrontare le stesse difficoltà». Il tour promozionale proseguirà nelle prossime settimane, con la prossima tappa prevista a Santa Marinella il 15 novembre. Caruana, già tra gli autori selezionati al Premio Strega 2021 con Contorni Opachi, si conferma un artista poliedrico è infatti al lavoro su una sceneggiatura per un mediometraggio e sulla seconda stesura di un nuovo libro scritto questa estate. Inoltre, insieme a Gino Saladini, sta inoltre preparando uno spettacolo importante, di cui però non può ancora rivelare i dettagli.

