CERVETERI - «Tre giorni di arte, di sogni, di passione per la pittura. Tre giorni dedicati all'amore, realizzati con amore». Successo di pubblico per "LoveArt", la rassegna ideata e diretta da Luisana Leone (Lulù per gli amici). «Questa mostra - ha commentato l'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli - è stata un momento di amore, la cultura e l'arte sono una rappresentazione dell'amore e siamo felici che così tanti artisti abbiano scelto Cerveteri per condividere delle opere così belle». Hanno esposto le loro opere, Acrylic Priestiess, Pamela Alfieri “Trip”, Giulia Angiulli, Duccio Bombardini, Francesca Colaciello, Alessandra Contaldo, Patrizio Del Bianco, Giuliano Gentile, Daniele Giacomozzi, Luca Girolami, Zara Kiafar, Giulia Mosca, Antonella Pirozzi, Lola Poleggi, La Bottega dell’Arte di Massimo Rossi, Leonardo Scorza “Leos” e ovviamente anche Luisana Leone. All’interno della mostra, anche gli scatti d’arte dei fotografi Roberta Brugnetti, Riccardo Reginella, Jonathan L’Epee Urbani, le illustrazioni di Teo Manco, Paul Mellidi e Valentina Garofani e le sculture di Massimo Del Bianco, Giuliana Maggiotti, Leonardo Scorza, Bruno Smocoviche e Roberto Paolini, quest’ultimo ceramografo di Cerveteri noto in tutto il mondo per le sue meravigliose riproduzioni etrusche. Versi poetici e musica di Giorgio Consoli, Il Fanciullo, Ignis er Foco, Er Kaimano, Lunat Eve, il giovanissimo Antonio Constantino al saxofono, le artiste de “La Voce dell’Essere”, la soprano Monica Federico e la pianista Giovanna Santoro.