CERVETERI - Anche il territorio etrusco celebra i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 17 in sala ruspoli con un evento di arte e cultura. L'associazione culturale InArte presenterà la mostra "Le città invisibili", tratto dal famoso libro di Calvino, un testo che per la sua struttura e contenuto risulta essere molto contemporaneo. Infatti l'autore si interroga attraverso queste città invisibili perché non esistono ma sono solo il frutto della fantasia se invece nella vita reale le nostre città corrispondono alle nostre necessità. Sulla base di questo tredici artisti pittori - fotografi porteranno nelle Sale Ruspoli a Cerveteri alcune opere ispirate dalla lettura del libro, altri invece, si sono lasciati sedurre semplicemente dall'idea di creare e rappresentare immagini surreali al limite dell' inverosimile fino quasi ad essere realistici denunciando una urbanizzazione scellerata e distante. Oltre alla mostra l'associazione culturale CaereMusica ha realizzato delle composizioni abbinate ad alcune città e recitate prendendo spunto dal testo originale. Le porte delle sale saranno aperte alle 17, alle 18 seguirà l'intervento delle autorità cittadine e a seguire il concerto. La mostra "Le Città Invisibili," sarà poi portata alla scalinata interna nel Palazzo del Granarone a inizio Novembre fino alla fine dell'anno e potrà essere visitata liberamente.

