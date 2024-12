LADISPOLI - Il 24 agosto, alle 22, piazza Rossellini si trasformerà in un teatro sotto le stelle. A calcare il palco sarà l’immenso Giancarlo Giannini, che reciterà una serie di brani e poesie, da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: L’amore, la donna, la passione e la vita! Ad accompagnarlo: il sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. Sarà a disposizione una platea con posti numerati su prenotazione. Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il numero della Pro Loco 069913049. Ogni persona che telefonerà potrà riservare un massimo di 2 posti, che dovranno essere occupati non oltre le 21:30 del giorno dello spettacolo.