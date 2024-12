LADISPOLI - Tutto pronto per l'arrivo della simpatica vecchietta in sella alla sua scopa. Quella in programma a Ladispoli sarà una Befana "particolare". Porterà con sé la sua dispensa. Due giorni dedicati ai più piccini ma anche ai più grandi e soprattutto dedicata al consumo consapevole, raccontando quelle che sono l'agricoltura e la piccola pesca locale. Con la cooperazione fra l’assessore al Turismo Marco Porro, l’assessore all’Agricoltura Alessandra Feduzi e la Pro Loco Ladispoli, con il patrocinio di Arsial, la manifestazione avrà tutti gli ingredienti per essere considerata un fiocco brillante di una stagione natalizia sensazionale. Appuntamento oggi a partire dalle 15 con il taglio del nastro. Il pomeriggio sarà dedicato interamente ai bambini con l’associazione Regia Eventi che, con mascotte e animazione, farà la tradizionale consegna dei dolci dell’Epifania. Tra baby dance, giochi e altre sorprese la befana distribuirà dolcetti e calzette a tutti i più piccoli. Per i più grandi ci saranno stand di produttori locali, la mostra delle macchine agricole (una nostalgica "meccanizzazione"), e il mercato del piccolo artigianato organizzato dall’Associazione Nuova Luce di Giulio Foglia. Domani invece a partire dalle 11 dei super ospiti completeranno quella che sarà una giornata dedicata alla spesa consapevole, alla tradizione e alla buona cucina. I saluti istituzionali di Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli precederanno due ore dedicate alla promozione del territorio e ai prodotti tipici. Interverrà Giuseppe Nocca, già ospite in Piazza Rossellini in occasione della manifestazione “L’orto del vicino”, che racconterà il territorio, la storia, i prodotti della nostra terra e l’importanza della piccola pesca, il tutto inteso come storia e cultura di un popolo. A seguire farà il suo intervento Massimiliano Dona, Presidente dell’Associazione Consumatori, che è diventato negli anni un influencer eccezionale della “spesa consapevole e intelligente” con più di 350.000 follower. Il suo libro “Il carrello dalla parte del manico. Tecniche di autodifesa per consumatori felici” è diventato da subito uno strumento d'acquisto molto apprezzato in tutta la nazione. Alle 12:45 avrà il suo spazio Ruben Bondi, giovane #chef romano in ascesa grazie alle sue famose ricette dal balcone. “Cucina con Ruben”, infatti, è uno dei canali social più apprezzati di tutta Italia con oltre 1.4mln di follower. Ruben si esibirà in uno show cooking, a seguito del quale, si dedicherà ai bambini che vorranno scattarsi un selfie con il loro beniamino.

