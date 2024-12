TUSCANIA – Nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre al museo Archeologico nazionale di Tuscania sarà possibile ammirare i sarcofagi inediti conservati nei depositi del museo.

Si tratta di una occasione imperdibile per i visitatori che per la prima volta potranno accedere a spazi solitamente esclusi dal percorso museale, per poter osservare il frutto di un importante sequestro operato nel 2016 dal nucleo dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale.

«È sempre una grande vittoria poter restituire alla collettività la possibilità di ammirare una parte del patrimonio illecitamente sottratta dal traffico di opere d’arte che impoverisce il nostro patrimonio e in qualche modo ferisce la nostra storia».

Le visite, a cura del personale del museo, saranno gratuite e si svolgeranno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica alle 11 e alle 16.

