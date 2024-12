ALLUMIERE - In arrivo ad Allumiere il secondo appuntamento degli "Incontri Letterari" promossa dall'aps "Femminile, plurale". Questa volta la presidente Brunella Franceschini e le altre componenti dell'associazione hanno scelto come ospite Maddalena Vianello, la quale presenterà il suo libro: "In fondo al desiderio".

"Gli amori sono tanti, come tanti sono i modi in cui bambine e bambini possono arrivare": questa una delle frasi del meraviglioso libro che racconta 10 storie di procreazione assistita. "Con grande emozione vi presentiamo il secondo degli "Incontri Letterari" promosso da "Femminile, Plurale Aps" in collaborazione con la Biblioteca comunale di Allumiere: Maddalena Vianello sarà nostra ospite con l’opera: "In fondo al desiderio" (Fandango libri).

L'incontro si terrà venerdì 17 maggio alle ore 18 presso l'Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere". In Italia bambine e i bambini, nati in Italia nel 2018 grazie alle tecniche di Procreazione medicalmente assistita (Pma), sono il 3,2%: vuol dire che esistono oltre 14mila figlie e figli di persone che hanno affrontato questi percorsi. Allargando la fotografia a tutte quelle donne che decidono di avere un figlio da sole o con un’altra donna in una coppia lesbica, ovvero alle soggettività che non rientrano nella visione normativa della legge 40 del 2004, i numeri crescono ancora. Malgrado ciò, della Pma si parla poco sia in ambito pubblico, sia in quello privato. L’opposizione arriva da fronti diversissimi, tanto il movimento per la vita quanto alcune frange del femminismo, e quel che resta è un silenzio rotto da qualche voce solitaria. Un silenzio che risuona di dubbi, paure, solitudini ma anche di determinazione, consapevolezza, alleanze, desiderio. Maddalena Vianello si mette in ascolto di un fenomeno che coinvolge decine di migliaia di donne, che si affidano alla Procreazione assistita con motivazioni ed esiti differenti. La Vianello lo fa attraverso le voci di dieci donne che hanno voluto condividere la loro esperienza, per tutte le altre. Perché il personale è politico. Un libro che colma un vuoto narrativo e lo riempie di umanità. Maddalena Vianello è una professionista della "Progettazione e organizzazione culturale"; è esperta di politiche di genere e nell’ambito della violenza maschile contro le donne. Femminista, è fra le curatrici e organizzatrici di "inQuiete festival di scrittrici" a Roma. Ha pubblicato "Fra me e te" (Edizioni et al., 2013), scritto a quattro mani con Mariella Gramaglia e In fondo al desiderio (Fandango, 2021), dedicato al tema della procreazione medicalmente assistita.

