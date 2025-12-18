La musica come strumento di vicinanza, condivisione e sensibilizzazione. Sabato 20 dicembre alle ore 16.30, la hall dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo ospiterà una nuova data di Tuscia in Jazz for Sla, il progetto musicale dedicato alla sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica, realizzato in collaborazione con la Asl di Viterbo. Protagonisti del pomeriggio saranno Sarah Jane Olog e Luca Casagrande, che porteranno in scena Blues Christmas, un omaggio alle grandi canzoni di Natale rivisitate in chiave blues e jazz, in un contesto insolito ma fortemente simbolico. L’ingresso sarà libero, con donazioni facoltative a favore della ricerca contro la Sla. «Quando ho conosciuto Egisto Bianconi – spiega il direttore artistico di Tuscia in Jazz for Sla, Italo Leali – c’è stata subito una sintonia. Ho capito di avere difronte non solo un manager aziendale, ma anche una persona attenta alle esigenze dei malati e, soprattutto, alla loro sensibilità. Insieme abbiamo deciso di portare una data del Tuscia in jazz for Sla all’ospedale Santa Rosa. L'evento sarà anche un’occasione per ringraziare e fare gli auguri al personale sanitario». «Aprire l’ospedale alla musica e alla cultura – sottolinea il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – significa rafforzare l’idea di una sanità che mette al centro la persona, non solo la cura. Tuscia in Jazz for Sla, tramite l’impegno encomiabile di Italo Leali, è un progetto, per certi versi, unico che unisce qualità artistica e impegno civile, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una patologia complessa e fortemente impattante, promuovendo al tempo stesso momenti di condivisione e di maturazione di una consapevolezza collettiva».

