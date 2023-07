VALLERANO - Talento, passione e creatività: alla Notte delle candele arriva una formazione musicale dall’energia travolgente: si tratta del Trio d’autore.

Guidati dal carismatico maestro Max Romagnolo, i quattro eccezionali musicisti, Steve J alle chitarre acustiche e cori, Vittori Longobardi al basso, Simone Bravi alla batteria ed Enrico 104 ai cori, portano avanti l’ardente missione di reinterpretare le celebri canzoni dei cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana. «Preparatevi - fanno sapere gli organizzatori - perché sarò tutta una follia fra tradizione fol popolare, con una vena moderna e un tocca di reggaeton: geniali». La Notte delle Candele, giunge quest’anno alla quindicesima edizione, ed è l’evento di richiamo internazionale in cui Vallerano, antico borgo in provincia di Viterbo, sui Monti Cimini, si illumina con 100mila lumi e fiammelle l’ultimo sabato di agosto. Dopo tre anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, la Notte delle Candele compie il suo ritorno nella sera di sabato 26 agosto. Un appuntamento di grande fascino che accoglie visitatori da ogni parte del mondo. Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 euro (bambini fino a 10 anni). Biglietti in vendita sul circuito I-Ticket.

