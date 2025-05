BOMARZO - Il Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto anche come Parco dei Mostri, è stato inserito tra i 25 giardini più belli del mondo dal New York Times. Il celebre quotidiano americano ha chiesto a sei esperti di orticoltura di selezionare i luoghi «veramente spettacolari» che hanno cambiato il modo in cui guardiamo le piante.

Tra i prescelti ci sono cinque giardini italiani: oltre Bomarzo, anche Ninfa, Villa Gamberaia, Villa d’Este a Tivoli e Villa Silvio Pellico a Moncalieri.

Il Sacro Bosco di Bomarzo è un complesso monumentale italiano ornato da numerose sculture in peperino risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. Progettato dall'architetto Pirro Ligorio su commissione del principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, il parco si distingue per l'ecletticità e l'originalità delle sue sculture, che suscitano meraviglia nei visitatori di tutte le età.

L'esperto Tim Richardson ha sottolineato l'effetto “meraviglia” che le sculture suscitano nei bambini.

Gli altri giardini italiani sono stati apprezzati per la loro autenticità, armonia e capacità evocativa: da Ninfa, “la cosa vera” rispetto alle imitazioni inglesi, a Villa d’Este con le sue fontane, passando per la magia di Villa Gamberaia e la simmetria elegante di Villa Pellico.

La lista del New York Times comprende giardini di 20 nazioni, tra cui il giardino di muschio del Tempio Saihoji a Kyoto, la High Line di New York e Sissinghurst Castle in Inghilterra.

L'inclusione del Sacro Bosco di Bomarzo in questa prestigiosa lista conferma l'importanza e il fascino di questo luogo unico, che continua a incantare visitatori da tutto il mondo con le sue sculture enigmatiche e il suo ambiente suggestivo.

