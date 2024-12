Il Rotaract club di Viterbo è pronto per festeggiare una delle tradizioni più antiche ed emozionanti della Città: il trasporto della macchina di Santa Rosa che quest’anno vedrà sfilare tra le vie del centro storico l’ultima suggestiva creazione dell’architetto Raffaele Ascenzi: “Dies Natalis”.

Il club, come ormai da tradizione, seguirà il trasporto di Rosina insieme a soci e amici in Via G. Garibaldi n. 26. L’evento, che inizierà intorno alle 17, sarà allietato dalla presenza della storica dell’arte Valentina Berneschi che intratterrà gli ospiti con il racconto di alcuni aneddoti sulla storia della Santa e della tradizione religiosa ed antropologica viterbese.

Nell’attesa del passaggio dei facchini e della macchina, gli ospiti potranno degustare alcune pietanze tipiche del territorio preparate dalla storica norcineria viterbese “Il Nostrano”. Parte del ricavato della serata sarà destinato ai progetti di club, nello specifico, verranno raccolti fondi per sostenere e supportare la Casa Famiglia Murialdo gestita dall'Associazione Murialdo Viterbo ODV. Il Club coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli sponsor e gli amici che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento: Centro Medico Santa Rosa; Tricomi Assicurazioni; Xo Extra Old; Piergentili s.r.l; Bruni Assicura; L’Antica Latteria. Non ci resta che dire: «Evviva Santa Rosa». Per info e iscrizioni contattare il numero del prefetto di Club al 389 6397087 oppure compilare il seguente form di adesione https://forms.gle/fvhBot9i7r93335FA

©RIPRODUZIONE RISERVATA