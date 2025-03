Il noto ristorante Il Richiastro protagonista della puntata di Linea Verde girata a Viterbo, che andrà in onda sabato 29 marzo alle 12,35 su Rai1. Il locale di via della Marrocca, associato di Confartigianato Viterbo, ha, infatti, qualche settimana fa ospitato la conduttrice Elisa Isoardi e le telecamere del fortunato format di Rai1, proponendo piatti tipici della tradizione viterbese e svelando il modo in cui vengono realizzati. Il tutto nella splendida cornice di Palazzo Mazzatosta, che ospita il ristorante da oltre quarant’anni.

«Siamo stati scelti da Linea Verde per partecipare alla trasmissione, unico ristorante di Viterbo a prendere parte alla puntata girata nella nostra bellissima città, e questo ci fa molto piacere – afferma Emanuele Fioretti, titolare del locale che si trova nel cuore di Viterbo e propone un’interpretazione creativa della cucina medievale viterbese e della Tuscia -. Insieme a Elisa Isoardi abbiamo affrontato il tema della sostenibilità legata alla tradizione contadina, realizzando le fettuccine all’uccelletto pazzo, uno dei piatti forti del nostro menù. Una pietanza che racconta molto delle nostre origini, perché realizzata con una base di fegatini di pollo, salsiccia e odori, a cui venivano aggiunti altri ingredienti a seconda di cosa gli uomini portavano a casa dalle loro battute di caccia». Materie prime di qualità e stagionali, vini vinificati in piccole cantine di alto livello e aderenti al circuito triple A, olio extravergine d’oliva di produzione propria: la cucina de Il Richiastro è una particolarità viterbese che merita di essere mostrata al grande pubblico. «Complimenti a Emanuele Fioretti e a Giovanna Scappucci de Il Richiastro – commenta il segretario di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone -, un’eccellenza della nostra città che dagli anni ’80 è ritrovo irrinunciabile per turisti, visitatori e per tutti gli amanti della buona cucina. L’importante vetrina di Linea Verde è un grande momento di visibilità per questo storico locale e per i piatti della tradizione viterbese. Invito tutti a seguire la trasmissione di sabato 29 marzo per vedere come se la sono cavata gli amici de Il Richiastro davanti alle telecamere di Rai1».

©RIPRODUZIONE RISERVATA