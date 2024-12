SANTA MARINELLA – Interessante iniziativa del professor Luciano Pranzetti, storico e autore di decine di libri su personaggi conosciuti di questa città che, sollecitato dai suoi lettori presenti su alcuni siti web e su una rivista quindicinale, ha iniziato da qualche giorno il commento scritto della Divina Commedia, presentando le singole cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, articolate nei rispettivi canti, per una distribuzione ritmata su tre commenti settimanali in particolare il lunedì, il mercoledì e il sabato.

“Come detto – spiega il prof. Pranzetti – questa iniziativa nasce su richiesta di alcuni lettori, abituali frequentatori di siti web su cui scrivo. Considerando il mondo di Facebook mi son detto che il prodotto che, volta per volta, apparirà, non potrà essere destinato ai soli lettori del web ma, verificata una corrispondenza di culturali sensi con i miei lettori, verrà postato su questa piattaforma. È la conclusione naturale che, tuttavia, andava concretizzata prima, quando migliori e più energiche erano le forze di quella, per me, straordinaria esperienza maturata nel biennio 1998 -2000 quando, per cento venerdì consecutivi, quanti sono i canti dell’opera, tenni, a Santa Marinella, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, grazie al consenso entusiasta del parroco, don Salvatore Rizzo, il commento orale del capolavoro dantiano della Divina Commedia.

Ora il commento sarà scritto e ciò varrà, per me, un impegno non lieve ma che assolverò con il piglio di un innamorato e, perciò, con uno slancio non iniziale, ma eguale per intensità in ogni canto. Confido di condurre a felice esito tale esperimento, fatti i calcoli relativi a tre commenti settimanali, entro il prossimo novembre. Il mio progetto ne prevede l'edizione a stampa che verrà offerta in omaggio a chi ne farà richiesta”.

