LADISPOLI – Il Premio letterario nazionale “Alsium – Città di Ladispoli” conquista anche i bambini e i ragazzi delle scuole primaria e media di Ladispoli.

Venerdì 28 novembre, in aula consiliare, sono stati consegnati gli attestati di merito a tutti i partecipanti ed i buoni libro per un valore totale di 150 euro, generosamente donati dalle librerie cittadine “Scritti & Manoscritti” e “Mondadori Bookstore”.

A partire dalle 9.30, l’aula consiliare si è animata con i tantissimi bambini e ragazzi, molti dei quali non l’avevano mai vista. A condurre la mattinata di festa e premiazione, Francesca Lazzeri e Roberto Ussia, coadiuvati dalla terzogenita di Roberto, Aurora.

“E’ stata una bellissima mattinata di festa – ci ha raccontato la sig.ra Anna Rita Pirisi, moglie del compianto prof. Benito Ussia, fondatore del premio – sono rimasta sorpresa dalla partecipazione di questi bambini e ragazzi che hanno raccontato storie bellissime.”

Da segnalare che i vincitori sono stati chiamati a leggere il loro elaborato, e quindi premiati con i buoni libro. Il tema da svolgere anche quest’anno è stato “Raccontaci una storia o una avventura che hai vissuto in un luogo a te particolarmente caro di Ladispoli”.

Fuori concorso c’è stata anche la lettura della poesia di Valerio Grimaldi, studente dell’istituto Arcadia, già premiato lo scorso anno.

I VINCITORI