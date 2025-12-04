PHOTO
LADISPOLI – Il Premio letterario nazionale “Alsium – Città di Ladispoli” conquista anche i bambini e i ragazzi delle scuole primaria e media di Ladispoli.
Venerdì 28 novembre, in aula consiliare, sono stati consegnati gli attestati di merito a tutti i partecipanti ed i buoni libro per un valore totale di 150 euro, generosamente donati dalle librerie cittadine “Scritti & Manoscritti” e “Mondadori Bookstore”.
A partire dalle 9.30, l’aula consiliare si è animata con i tantissimi bambini e ragazzi, molti dei quali non l’avevano mai vista. A condurre la mattinata di festa e premiazione, Francesca Lazzeri e Roberto Ussia, coadiuvati dalla terzogenita di Roberto, Aurora.
“E’ stata una bellissima mattinata di festa – ci ha raccontato la sig.ra Anna Rita Pirisi, moglie del compianto prof. Benito Ussia, fondatore del premio – sono rimasta sorpresa dalla partecipazione di questi bambini e ragazzi che hanno raccontato storie bellissime.”
Da segnalare che i vincitori sono stati chiamati a leggere il loro elaborato, e quindi premiati con i buoni libro. Il tema da svolgere anche quest’anno è stato “Raccontaci una storia o una avventura che hai vissuto in un luogo a te particolarmente caro di Ladispoli”.
Fuori concorso c’è stata anche la lettura della poesia di Valerio Grimaldi, studente dell’istituto Arcadia, già premiato lo scorso anno.
I VINCITORI
- classe V sez. A – alunni Maria Bedai, Francesco Leofreddi, Matteo Maramici, Francesco Penge per “Una nuova scoperta”
- classe V sez. B – lavoro di classe “L’Oasi dell’Amicizia”
- classe V sez. L – alunni Camilla Regano, Aurora Sargenti, Matilde Ferma, Flavia Pagliaroli, Mariachiara De Giorgi per “Il coccodrillo, il daino, il leone”
- classe V sez. M – alunni Andrea Colagrossi, Ginevra Smorga, Emma Lopatenco, Tommaso, Dannie Pregagnoli per “Diamo colore alla vita”
- classe V sez. B (i.c. Ilaria Alpi) – alunno Francesco Cianflone per “Il mostro Pidoctoro e Simone”Stefano Crupi (III sez. D) per “Il mistero di Torre Flavia” Domiziana Papili (III sez. A) per “Luma, conchiglia speciale”