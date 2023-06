A Nepi entra nel vivo l’ultima settimana del Palio dei Borgia, quella più attesa, di tutta la suggestiva manifestazione basata sulla rievocazione storica rinascimentale dell’epoca di Lucrezia Borgia.

Dopo una lunga serie di spettacoli, rievocazioni, conferenze, in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo iniziato il 2 giugno, nel prossimo week end arrivano i momenti culmine dell’evento: la Giostra dei Cavalieri, in programma sabato 17 alle 17,30 e domenica 18 l’assegnazione del Drappo 2023, realizzato da Daniele Guazzoni, alla Contrada vincitrice.

La premiazione sarà preceduta dal corteo storico per le vie del borgo. L’anno scorso, ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento è stata la Contrada san Biagio. La Giostra dei Cavalieri, valida per l’assegnazione del Palio, è stata preceduta, domenica scorsa, dal Torneo degli Arcieri, anch’esso valido per l’assegnazione: in entrambi gli appuntamenti la protagonista assoluta è la perenne rivalità fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce. Sarà la somma dei due punteggi a decretare il vincitore: ad aggiudicarsi il Torneo degli Arcieri è stata la Rocca.

Il Palio dei Borgia, alla 27 edizione, è organizzato, come di consueto, dall’Ente Palio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per info dettagliate : www.paliodeiborgianepi.it, Fb: @paliodeiborgia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA