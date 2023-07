CIVITAVECCHIA – “Quei bravi ragazzi del Circeo - Il romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana”. Il nuovo romanzo della coppia bestseller del thriller all'italiana, Massimo Lugli e Antonio Del Greco, sarà al centro della serata di oggi, a partire dalle 21,30, alla Cittadella della Musica.

I due autori dialogheranno con Gino Saladini, Massimiliano Grasso ed Anthony Caruana in una serata tra parole, musica ed immagini, per un viaggio nell’oscurità dell’anima umana. Attraverso le pagine del romanzo, sarà possibile tornare indietro al 1975, quando Roma e l'Italia intera furono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia rapirono e torturarono per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini, e come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? Lugli e Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA