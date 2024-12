CIVITAVECCHIA – Gino Saladini e Gabriel Garko saranno in Parlamento per presentare il loro libro “Il Giardino del tiglio”. Un appuntamento importante per parlare dell’opera, scritta dai due a quattro mani ed edita dalla Baldini+Castoldi, nel corso del quale interverranno gli onorevoli Gimmi Cangiano (Commissione cultura), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione inchieste periferie) e Federico Mollicone (Presidente Commissione cultura). Presenti ovviamente i due autori Garko e Saladini che parleranno dell’interessante e ambizioso romanzo che tratta temi attuali e importanti, medici e sociali. Modera la giornalista Claudia Conte. L’iniziativa si terrà domani, mercoledì 17 gennaio, alle 14,30 presso la sala Stampa di Palazzo Montecitorio in via Della Missione 4 - Roma.

