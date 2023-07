ORTE – L’associazione culturale “The Grove” con la collaborazione della Pro loco ed il patrocinio del comune di Orte, danno vita a quattro giorni di festa all’insegna del divertimento e della musica.

Il festival avrà luogo al parco San Marco San Marco di Orte da mercoledì 12 a sabato 15 luglio.

“The Grove Festival” è l’evento che ha dato il nome all’associazione, in quanto si svolge in un Parco con alberi ad alto fusto e, a prima vista, viene in mente un piccolo bosco, da qui il termine “The Grove”, la scelta dell’inglese è per dare un tocco di internazionalità all’evento.

“The Grove” è giunta alla 15esima edizione, si svolge ogni anno nel mese di luglio: lo scopo è quello ricreativo e sociale, con musiche dal vivo di ottima qualità e soprattutto di ogni genere musicale dal rock al pop passando per l’indie per finire con il funky.

E’ ormai famosa la cucina “The Grove” che riesce a soddisfare ogni palato: piatti tipici, sicuramente i frutti che il bosco e la terra fornisce e carni di ogni genere alla brace, il tutto innaffiato dal buon vino.

Chi invece vuole soltanto ascoltare la musica o partecipare alle iniziative dell’evento può trovare attimi di compagnia e allegria al bar “The Grove”.

Una quattro giorni da non perdere.