CIVITAVECCHIA – Il Festival di cultura giapponese, ospitato alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, ha concluso la prima giornata con un successo di partecipazione, nonostante la pioggia.

Gli eventi della giornata di sabato, tra cui dimostrazioni di Kintsugi e giochi da tavolo, hanno attirato molti appassionati. Presso la sede di Forte! Festival a piazza Saffi, si è parlato di manga e fumetti, incontrando il favore di un pubblico giovane.

La seconda giornata del festival, oggi domenica 20 ottobre, sarà altrettanto ricca di appuntamenti.

Alle 10, la Banda Ponchielli aprirà con un concerto, seguito dall'apertura delle mostre dedicate a Bonsai, Sumie e Kintsugi. Tra gli eventi di spicco, alle 11, ci sarà la dimostrazione di Sumie a cura dei maestri Yoko Kawabata e Phuong Nguyen.

Nel pomeriggio, alle 15, il maestro Shimaguchi, noto per la coreografia delle scene di "Kill Bill," offrirà una dimostrazione di Kendigo. Alle 19, il festival si concluderà con un suggestivo concerto per Taiko, a cura dell’Associazione Kami No Kan.

Oltre agli eventi, domenica vedrà l’arrivo di una delegazione giapponese composta da 52 rappresentanti, che parteciperanno per rafforzare i legami culturali e commerciali tra Civitavecchia e il Giappone, rendendo l’occasione ancora più speciale. Un centro che conferma, ancora una volta, la bontà di un’iniziativa che negli anni ha saputo sempre migliorarsi.

