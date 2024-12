CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per “Vulcis in fundo, gli affreschi della tomba di Francois: otto visioni, una storia”. Domani alle 19, presso la sede dell'Associazione Archeologica Centuncellae in piazza Leandra 5, si inaugura una straordinaria mostra dedicata alla celebre Tomba François di Vulci. L'esposizione presenta i suoi storici affreschi reinterpretati con colori fluorescenti, frutto del lavoro degli artisti del Fondo Ranalli.

La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre, tutti i giorni dalle 17. Un'occasione unica per esplorare episodi della storia Etrusca e Romana attraverso un'esperienza visiva innovativa e affascinante.

«Questa mostra-evento – spiegano gli organizzatori - commissionata dall'associazione archeologica Centumcellae e condivisa con la sezione letteraria di Cine tour film festival, dedicata in parte agli etruschi, nasce con l'obiettivo di porre il focus sulla tomba di Francois e sui suoi affreschi di eccezionale valore storico e culturale per l'unicità dei contenuti. Si è venuto quindi a creare un sodalizio di intenti tra le associazioni culturali e il comune di Canino nella persona dell'assessore alla Cultura Daniele Ricci che ha autorizzato le associazioni a fotografare gli affreschi esposti all'interno del Museo per la ricerca Archeologica. L'associazione Centumcellae – proseguono - ha lanciato quindi l'idea proponendo un'interpretazione delle opere in un contesto diverso dal Museo di Canino, con un linguaggio pittorico e un allestimento pensati per esaltare l'opera con gli straordinari effetti del colore fluorescente esposto alla “luce nera” e otto artisti dell'associazione Amici del fondo Ranalli hanno risposto».

Insomma un'occasione culturale da non perdere.

