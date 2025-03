Termina domani il pellegrinaggio del cuore di Santa Rosa in Sardegna. Un pellegrinaggio altamente significativo in questo anno giubilare.

La piccola cittadina sarda di Nurri dal 1700 ha una grande venerazione per Santa Rosa al punto da dedicargli una chiesa con attiguo convento dei Frati Cappuccini e festeggiamenti religiosi e civili ogni mese di settembre.

Proprio per questa forte devozione, il vescovo Piazza, con parere favorevole del Dicastero per le Cause dei Santi, della FederaIone delle Clarisse e con Nulla Osta della Soprintendenza archeologica e belle arti dell’Etruria meridionale, ha concesso il pellegrinaggio del cuore e ha affidato al Parroco di Nurri don Fabrizio Deidda la pubblica venerazione della reliquia di Santa Rosa.

È la terza volta che nella storia la reliquia lascia Viterbo. Era successo nel 2017 a Livorno e nel 2019 a Soriano nel Cimino.

Nella mattinata di giovedì il vescovo di Viterbo, monsignor Orazio Francesco Piazza, è atterrato all’aeroporto di Cagliari con la reliquia. Poi l’arrivo nel centro della Sardegna a Nurri dove tutta la cittadinanza ha accolto il Vescovo e il cuore con singolare devozione e grande partecipazione. Presenti il vicario generale don Luigi Fabbri e il vicario episcopale per le tradizioni, cultura e formazione don Massimiliano Balsi.

Nel pomeriggio la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi alla presenza di tanti sacerdoti, numerosi fedeli e dal aindaco della cittadina, Antonello Arseni. Presente anche Pierpaolo Manca referente giuridico della Caritas Diocesana e promotore di questa singolare e significativa iniziativa. A Nurri in questi giorni anche una rappresentanza del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa con il presidente Massimo Mecarini.

Oggi invece ha avuto luogo la solenne processione con il cuore di Santa Rosa per le vie della cittadina e la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza.

Tanti i momenti che hanno coinvolto la comunità nurrese e che ha visto la partecipazione dei bambini delle scuole e delle famiglie della comunità nel preparare gli addobbi, i dolci e l’accoglienza degli oltre 2000 pellegrini da diverse parti della Sardegna.

Ogni sera alle 22 la chiesa parrocchiale di Nurri ha accolto la veglia di preghiera dinanzi alla reliquia del Cuore. Domani la solenne processione e la celebrazione presieduta dal vescovo Piazza.

Si stabilisce così un nuovo legame di fede, cultura, tradizioni tra la nostra diocesi e la diocesi di Cagliari.