CIVITAVECCHIA – Il Coro Epikanten cerca nuove voci. Se le note epiche di un videogioco, di un film o di una serie TV ti hanno sempre fatto sognare, questa è l'occasione perfetta per diventare protagonista di quelle melodie. Il coro più atipico di Civitavecchia apre le sue porte a chiunque voglia trasformare una passione in un'avventura sonora.

Per l'occasione, il coro invita tutti gli interessati a una serata a porte aperte mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21:00 presso il Re-cycle cafè, in Via Monte Grappa 20, dove sarà offerto un piccolo buffet di benvenuto. L'appuntamento è un'occasione per conoscere da vicino il progetto e i suoi membri.

«Il nostro obiettivo è divulgare le musiche che hanno segnato la nostra vita, quelle ascoltate nei classici del cinema o nei capolavori del videogioco - spiega il direttore Valerio Lorenzo Giannella – cerchiamo persone che, come noi, abbiano voglia di mettersi in gioco e condividere la gioia del canto in un ambiente accogliente e rilassato. Non serve essere un cantante professionista, non puntiamo a vincere medaglie, ma a divulgare arte e passione».

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Coro Epikanten sui profili social o inviare un messaggio WhatsApp al numero 345 92 88 881.